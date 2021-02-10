HOTWAV Cyber 15: Прочный и стильный смартфон для повседневного использования

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Стильный. крепкий

HOTWAV представляет новый защищенный смартфон Cyber 15, сочетающий в себе прочность и стильный дизайн. Весит 290 г, что очень неплохо для форм-фактора защищенных смартфонов. Устройство имеет сертификации IP68, IP69K и военный стандарт MIL-STD-810H, а сам экран защищен стеклом Corning Gorilla Glass 3

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Основная камера HOTWAV Cyber 15 использует объектив Samsung ISOCELL HP3, обеспечивающий высокое качество изображения благодаря технологиям Tetra2pixel и Smart-ISO Pro. Камера поддерживает съемку с разрешением 200MP, а также видео в формате 2K. А ночная камера на 24MP и передняя камера Sony на 32MP обеспечивают превосходное качество снимков даже в условиях недостаточного освещения.

HOTWAV Cyber 15 работает на процессоре Helio G99 с 12GB оперативной памяти и 256 встроенной, а также поддерживает расширение памяти до 2TB через карту памяти. Смартфон оснащен большим 6.6-дюймовым дисплеем FHD+ с частотой обновления до 120Hz, что обеспечивает четкое и плавное изображение. Батарея на 6280mAh поддерживает зарядку на 33W и обратную зарядку на 10W, что позволяет пользователям дольше оставаться на связи.

С 1 по 7 июня HOTWAV Cyber 15 будет доступен по специальной цене на AliExpress (169.99$) - итак, если вас данное устройство заинтересовало - переходите и покупайте.

HOTWAV CYBER 15 - 12/256 - 169$