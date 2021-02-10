HOTWAV R7 – брутальный планшет для приключений на свежем воздухе

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Вынослив. Защищенный

HOTWAV R7 – это брутальный Android-планшет, созданный для приключений на природе. Благодаря защите от пыли, воды и ударов по стандарту MIL-STD-810H он выдержит любые приключения во время ваших путешествий.

Аккумулятор на 15600 мАч обеспечивает длительное время автономной работы – до 18 часов воспроизведения видео. А функция обратной зарядки OTG позволяет использовать планшет в качестве резервного павербанка для других гаджетов.

Мощная начинка с 6+6 ГБ ОЗУ, 8-ядерным процессором и Android 13 отлично подходит как для развлечений на 10,1-дюймовом HD+экране, так и для производительной работы. Места для контента тоже хватит – 256 ГБ встроенной и возможность расширения до 2 ТБ.

HOTWAV R7 уже доступен в официальном магазине AliExpress по специальной цене $153,8 с бесплатной доставкой. Еще больше сэкономить поможет промокод HOTWAVR7. Итак, если вас он заинтересовал - ссылку на покупку оставляем.





HOTWAV R7 (6+6/256) – $153.8

Промокод на скидку - HOTWAVR7