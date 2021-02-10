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HOTWAV W11 – рекордный аккумулятор и военный стандарт защиты всего от $139

11.03.2024 424 0

Долгожитель для экстремальных приключений

HOTWAV, молодой бренд защищенных устройств, удивил выпуском смартфона W11 с гигантским аккумулятором на 20800 мАч и бьет все рекорды автономной работы. В активном использовании W11 выдержит 28 часов непрерывной навигации, 20 часов видеозвонков, 26 часов воспроизведения видео и 22 часа геймплея.

HOTWAV W11 – рекордный аккумулятор и военный стандарт защиты всего от $139 – фото 1

Одной из главных фишек W11 является мощный задний фонарь на 280 люмен с 510 диодами и выходной мощностью до 6 Вт. Яркость и освещение можно регулировать для создания идеальных условий на открытом воздухе.

HOTWAV W11 – рекордный аккумулятор и военный стандарт защиты всего от $139 – фото 2

Для ночной съемки предусмотрена 24 Мп камера с двумя ИК-сенсорами. А в дневное время 64 Мп основная камера от Samsung сфотографирует потрясающие пейзажи. Прочный бронированный корпус W11 с защитой по военному стандарту выдержит падение, удары, пыль и воду – здесь военный стандарт защиты MIL-STD-810H .

HOTWAV W11 – рекордный аккумулятор и военный стандарт защиты всего от $139 – фото 3

Производительности хватит на игры и мультизадачность благодаря 8-ядерному чипсету MediaTek MT 8788. Работает это все на Android 13, 6/12 Гб ОЗУ, 256 Гб встроенной с возможностью расширить постоянную память до двух терайбайтов благодаря SD карте.

Идеальный выбор для активных путешественников и экстремалов! Если такое устройство вас заинтересовало – переходите по ссылке и покупайте  ﻿

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HOTWAV W11 - от 139$

Лучшая цена 18 марта для первых 500 покупателей

Автор: Андрій Ш. Дата публикации: 11.03.2024
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HOTWAV W11 – рекордный аккумулятор и военный стандарт защиты всего от $139