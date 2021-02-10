Кто будет «Властелином колец»? Apple и Samsung будут воевать за новую категорию «Smart Ring»

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Разработки умных колец идут полным ходом

Недавно официально сертифицированный Galaxy Ring подал заявку на получение прав на торговую марку в Корейское ведомство интеллектуальной собственности

Samsung работает над новой категорией носимых устройств под названием "Умное кольцо". Специалисты компании утверждают, что с помощью такого устройства можно улучшить точность отслеживания здоровья. Устройство может получить название Galaxy Ring.

Точность Galaxy Ring должна быть выше, чем у Galaxy Watches, поскольку датчики в кольце охватывают палец со всех сторон. Galaxy Ring дополнительно будет иметь датчик PPG (фотоплетизмографии) и ЭКГ (электрокардиограмму) для отслеживания деятельности сердца и здоровья.

Apple тоже не сидит сложа руки, и недавно зарегистрировала патент на новые устройства и способы их управления. В патенте упоминались джойстики и контроллеры для будущей гарнитуры VR/AR и одним из них было умное кольцо.

Конечно, рынок смарт кольцо – это не совсем новая область. В прошлом году Gucci выпустил подобное устройство в сотрудничестве с финской медицинской компанией Oura. Он поддерживает только основные функции управления здоровьем, такие как уровень активности, режим сна, температура тела и частота сердечных сокращений, но цена немного дороже – 950 долларов США.

С такой ценой массовым продуктом оно не стало, но когда за работу берутся технологические гиганты можно ожидать снижения стоимости примерно до уровня смарт часов. Новые категории устройств очень интересно, и мы будем наблюдать за дальнейшим развитием этого сегмента.

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Источник: m.mt