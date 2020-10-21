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Huami подписали контракт с Xiaomi на еще 3 года совместной работы

21.10.2020 757 0

Еще несколько лет Huami будут сотрудничать с китайским гигантом Xiaomi при выпуске носимой электроники.

 

Amazfit

 

Корпорация Huami, в основном производящая умные носимые устройства, продлила свое сотрудничество с Xiaomi еще на три года. Продление соглашения о стратегическом партнерстве означает, что компания продолжит разработку смарт-устройств для Xiaomi по крайней мере до 2023 года.

 

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Новости о достигнутом соглашении можно найти на официальном сайте компании. Huami уже несколько лет является основным партнером Xiaomi. Xiaomi, в свою очередь, поддерживает свою «дочку», расширяя ее и свою экосистему. В основном, свою популярность Huami набрали благодаря производству хитовых часов линейки Amazfit.

 

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Кроме того, в новом соглашении отмечено, что Huami продолжат получать от Xiaomi статус наиболее предпочтительного партнёра. Также, в рамках соглашения, две стороны будут работать над исследованием алгоритмов искусственного интеллекта для носимых устройств.

 

Интересно, что новое соглашение вступило в силу почти через два месяца после смены финансового директора Huami. Леон Чен Денг является новым финансовым директором компании Huami, с 1 октября 2020 года, и заменяет Дэвида Кьюи, уволившегося по личным причинам.

 

Amazfit часы

 

По сообщениям, только за 2019 год Huami отгрузили около 42,3 млн. единиц умных носимых гаджетов по всему миру. Из них почти 26% приходится на продукцию, произведенную только для Xiaomi. Если дела пойдут так же хорошо, то, возможно, и это соглашение будет продлено.

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Huami

 

Источник: acrofan.com


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Huami Xiaomi Amazfit
Автор: Егор Лебедев Дата публикации: 21.10.2020

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Huami подписали контракт с Xiaomi на еще 3 года совместной работы