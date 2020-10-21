Huami подписали контракт с Xiaomi на еще 3 года совместной работы

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Еще несколько лет Huami будут сотрудничать с китайским гигантом Xiaomi при выпуске носимой электроники.

Корпорация Huami, в основном производящая умные носимые устройства, продлила свое сотрудничество с Xiaomi еще на три года. Продление соглашения о стратегическом партнерстве означает, что компания продолжит разработку смарт-устройств для Xiaomi по крайней мере до 2023 года.

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Новости о достигнутом соглашении можно найти на официальном сайте компании. Huami уже несколько лет является основным партнером Xiaomi. Xiaomi, в свою очередь, поддерживает свою «дочку», расширяя ее и свою экосистему. В основном, свою популярность Huami набрали благодаря производству хитовых часов линейки Amazfit.

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Кроме того, в новом соглашении отмечено, что Huami продолжат получать от Xiaomi статус наиболее предпочтительного партнёра. Также, в рамках соглашения, две стороны будут работать над исследованием алгоритмов искусственного интеллекта для носимых устройств.

Интересно, что новое соглашение вступило в силу почти через два месяца после смены финансового директора Huami. Леон Чен Денг является новым финансовым директором компании Huami, с 1 октября 2020 года, и заменяет Дэвида Кьюи, уволившегося по личным причинам.

По сообщениям, только за 2019 год Huami отгрузили около 42,3 млн. единиц умных носимых гаджетов по всему миру. Из них почти 26% приходится на продукцию, произведенную только для Xiaomi. Если дела пойдут так же хорошо, то, возможно, и это соглашение будет продлено.

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Источник: acrofan.com



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