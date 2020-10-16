Представлены легкие, яркие и функциональные смарт-часы Amazfit Pop

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Huami анонсировала Amazfit Pop с пульсоксиметром и NFC

Huami представила свои новые умные часы Amazfit Pop, которые получили яркий дизайн и более 60 режимов физической активности. Носимый гаджет появится в продаже только в ноябре, но компания решила заранее рассказать о нем. Она заявляет, что это функциональные смарт-часы и она сделала все, чтобы сохранить привлекательный ценник не в ущерб их возможностям.

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Умные часы получили 1,4-дюймовый дисплей разрешением HD и весят они всего 31 грамм. Имеется модуль NFC, можно мониторить фазы сна, измерять уровень кислорода в крови и считать частоту сердечных сокращений. Новинка защищена от воды и спокойно переживет погружение в воду на глубину до 50 метров.

Amazfit Pop следит за количеством пройденных шагов и расстояний, а также подcчитает потраченные калории. И, конечно, же умные часы известят о принятых уведомлениях и входящих звонках, куда без этого. Питаются смарт-часы от аккумулятора, одного заряда которого хватит на 9 суток работы.

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Цена на Amazfit Pop не объявлена и прием предзаказов стартует 21 октября. Продажи новинки начнутся 11 ноября и дата выбрана не случайно — в этот день проходит ежегодная распродажа, посвященная Дню холостяка.

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Источник: gizmochina