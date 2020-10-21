Sony будет помогать Apple создавать умные «яблочные» очки

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В Сети появились слухи, что Sony готовы поставлять дисплеи для умных устройств Apple, рассчитанных на ношение на голове.

Кроме своих основных устройств (смартфоны, планшеты и ноутбуки), Apple продолжают работать над более экзотическими гаджетами. Уже несколько лет ведутся активные разговоры о том, что американская компания готовит некое умное устройство, носимое на голове. Что это: очки или VR-шлем – неизвестно. Однако, судя по всему, у компании уже нашелся поставщик экранов.

В пачке новых слухов говорится о том, что японская компания Sony является вероятным поставщиком дисплеев для AR- или VR-устройств Apple, которые могут поступить в продажу уже в 2021 году.

Считается, что Apple работает над очками дополненной реальности или гарнитуры виртуальной реальности, но никто так до сих пор не слил точное направление работы компании. Большая часть слухов указывает на то, что Apple создает умные очки под названием «Apple Glass».

Согласно отчёту издания Nikkan Kogyo Shimbun, Sony, скорее всего, заключит эксклюзивный контракт с Apple на поставку микродисплеев, подходящих для AR или VR-девайсов. Эти маленькие экраны будут состоять из OLED-панелей.

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Скорее всего, выбор Sony связан с успешной историей создания гарнитур виртуальной реальности. Например, выпущенная в 2011 году Personal 3D Viewer использовала OLED-панели для создания дисплея с разрешением 720p, который, по утверждению Sony, при просмотре с расстояния примерно с 20 метров создавал виртуальный дисплей, эквивалентный 750 дюймам.

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Источник: 9to5Mac



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