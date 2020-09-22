Представлены смарт-часы Amazfit GTR 2 и Amazfit GTS 2: стильно, функционально и доступно

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Анонсировали стильные Amazfit GTR 2 и Amazfit GTS 2

Huami продолжает расширять модельный ряд смарт-часов и сегодня представила сразу две новинки: Amazfit GTR 2 и Amazfit GTS 2. Оба гаджета обалдают AMOLED-экраном, датчиком измерения частоты сердечных сокращений и датчиком измерения уровня кислорода в крови, а также обещана достойная автономность.

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Amazfit GTR 2 получил на «вооружение» круглый 1,39-дюймовый экран разрешением 454х454 пикселей, поддержку Bluetooth 5.0, микрофон, GPS-приемник, модуль NFC и аккумулятор емкостью 471 мАч с заявленным временем работы 14 дней при обычном режиме эксплуатации, а в режиме ожидания — до 38 дней. Активация GPS-приемника приведет к тому, что продолжительность работы гаджета составит 2 часа, а при подключении к сети он проживет около 10 часов.

На выбор две версии: классическая и спортивная. В первом случае корпус часов выполнен из нержавеющей стали и предложили кожаный ремешок, а в своем спортивном исполнении часы изготовлены из алюминиевого сплава и комплектуются силиконовым ремешком. Смарт-часы могут отслеживать фазы сна, контролировать физическую активность и имеется поддержка 12 типов тренировок. Есть защита от воды 5ATM, 4 Гб встроенной памяти и руководит работой устройства ОС Amazfit.

Amazfit GTS 2 обладают прямоугольным 1,65-дюймовым дисплеем разрешением 442х348 точек и аккумулятором емкостью 246 мАч, ресурса которого должно хватить на 7 дней работы или 25 часов при подключенном GPS. Все прочие характеристики аналогичны тем, что предлагает Amazfit GTR 2.

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Оценили Amazfit GTR 2 в $161 за «классику» и спортивный вариант обойдется в $147. За Amazfit GTS 2 запросили $147. Старт продаж новинок в Китае запланирован на 23 сентября, а о глобальном релизе ничего не сказано.

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Источник: androidauthority