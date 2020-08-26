Huawei Enjoy 20 и Enjoy 20 Plus: живые фото и слив характеристик

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Huawei Enjoy 20 и Enjoy 20 Plus: такие разные представители одной линейки





Несмотря на все перипетии, Huawei по-прежнему остается ключевым игроком рынка смартфонов и одной из ожидаемых премьер нынешнего года станет анонс флагманской серии Mate 40. Случатся обновления и в более доступных сегментах. Так, компания готовит к выходу Huawei Enjoy 20 и Enjoy 20 Plus. Сегодня в сети появились фото новинок и их характеристики.

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В плане дизайна смартфоны серьезно разнятся. Так, Huawei Enjoy 20 предлагает дисплей с каплей-вырезом под фронталку и тройную основную камеру, оформленную в форме квадратного блока. Plus-версию снабдили дисплеем без каких-либо выемок и круглой тыльной камерой с тремя датчиками изображения. Судя по всему, фронталка тут выдвижная.

Huawei Enjoy 20 Plus оснастили 6,63-дюймовой IPS-матрицей разрешением FullHD+ и частотой обновления 90 Гц. Обещают аккумулятор емкостью 4200 мАч, 6/8 Гб оперативной памяти, флеш-накопитель вместимостью 64/128 Гб, основную камеру 48 Мп + 8 Мп + 2 Мп и быструю зарядку мощностью 40 Вт.

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«Младшая» модель удостоилась экрана диагональю 6,6 дюйма разрешением HD+, чипа Dimensity 720, 4/6 Гб оперативки, 128 Гб постоянной памяти и аккумулятора емкостью 5000 мАч, но зарядка мощностью 10 Вт. Фронтальная камера представлена сенсором на 8-мегапикселей и основная 13 Мп + 5 Мп + 2 Мп. Работают оба смартфона под управлением фирменной оболочки EMUI 10.1 на базе Android 10.

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Источник: slashleaks