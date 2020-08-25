Huawei категорически отказывается умирать. Она цепляется за любые чипы

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Huawei занялась скупкой чипов

Тот факт, что несмотря на санкции Huawei все никак не умирает, явно нервировал и не нравился чиновникам из Белого дома. Поэтому было решено разыграть очередную карту — ключевой козырь. Изолировать компанию от чипов. Ход сильный и проблем он доставил компании массу.

Санкции вступят в полную силу в середине сентября и у Huawei остались считанные дни, чтобы залатать «брешь». Сетевые источники говорят о том, что отведенное время компания использует для того, чтобы скупить процессоры там, где это возможно. Стоит цель максимально забить склады однокристальными платформами. Это позволит компании еще какое-то время продержаться и не исчезнуть с рынка.

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Источник утверждает, что в попытке спастись любой ценой, Huawei закупает не только уже готовые изделия, но и те, которые еще не прошли стадию тестирования и монтажа в корпус. По факту, в адрес компании поставщики отгружают целые кремниевые пластины с кристаллами процессоров, которые еще предстоит разобрать. Но предстоящие дополнительные затраты не страшат Huawei. Стоит цель выстоять и компания следует ей.

Какую фору в итоге удастся получить, неизвестно. Аналитики говорят о том, что многое будет зависеть от дальнейшей политики в части количества выпускаемых устройств. Но уже в следующем году Huawei вынуждена будет сократить минимум в 4 раза поставки своих смартфонов. Есть предпосылки, что и MediaTek не сможет «подставить плечо» и будет лишена возможности в будущем отгружать процессоры.

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В любом случае все идет к тому, что рынок смартфонов в следующем году будет другим. От санкций против Huawei пострадает не только она сама, но и другие компании-партнеры, включая американские. США удалось загнать компанию в угол и разрушить рынок в текущем его положении. Но есть шанс, что китайцам хватит средств и ресурсов, чтобы выжить, стать еще сильнее и вновь громко заявить о себе.

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Источник: asia.nikkei