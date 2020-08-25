Подробности о Huawei Y9a: флагманский дизайн и топовая зарядка

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Huawei Y9a — бюджетное перевоплощение Huawei Mate 30





Почти два года планомерных санкций со стороны США и Huawei почти упала на колени. Несмотря на все неоднозначное отношение к продукции этой компании, очень хочется, чтобы в один прекрасный момент она перестала быть «мальчиком для битья» и дала сдачу зарвавшемуся Президенту и правительству США. На данном этапе Huawei предпочитает не голосить, что «все пропало» и продолжает выпускать смартфоны.

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В сентябре ждем премьеру серии Huawei Mate 40, а также уже в скором времени должен дебютировать Huawei Y9a. В сети появились изображения новинки, а также постер с рядом ее характеристик. Что сразу бросается в глаза — дизайн «спинки» в стиле Huawei Mate 30. Сделано это явно для того, чтобы придать солидности и с ориентиром на тех, кто хочет доступный аппарат с экстерьером от флагманов. Обращает на себя внимание и уход от вырезов или выемок в экране, а для этого «гладкого» эффекта фронталку явно отправили в выдвижной модуль на верхней грани.

Что за чип лег в основу Huawei Y9a, неизвестно. Учитывая то, что компания предпочла не указывать его на промо-постере, повода для гордости в плане аппаратной платформы нет и, возможно, для новинки что-то подобрали в модельном ряду Mediatek. Сказано о наличии 8 Гб оперативной памяти и 128 Гб постоянной, быстрой 40-ватной зарядки SuperCharge и бокового сканера отпечатков пальцев, а это означает, что матрица тут IPS. Поставляться Huawei Y9a будет с четверной тыльной камерой с главным датчиком на 64 Мп.

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Как и все новые смартфоны Huawei, эта модель лишена сервисов Google, к услугам пользователей фирменный магазин AppGallery.

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Источник: gsmarena