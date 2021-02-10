Видеообзор Huawei Band 6: и зачем вам Xiaomi Mi Band 6?

697

Несмотря на коронавирус, кризис и санкции, китайская компания Huawei продолжает выпуск электроники. Ассортимент наручных фитнес-браслетов пополнился Huawei Band 6. В целом это качественный продукт компании со всеми возможными атрибутами носимого устройства: пульсометр, замер кислорода в крови, выбор тренировок, отслеживание сна и так далее. Мы решили проверить, на что способен Huawei Band 6 и есть ли ему чем похвастаться на фоне Xiaomi Mi Band 6.

Первое что бросается в глаза — экран тут больше, чем мы привыкли видеть в фитнес-браслетах. В целом создается впечатление, что перед нами не Band, а представитель семейства умных часов. Сам браслет силиконовый и относительно мягкий. На кисти рук Huawei Band 6 крепятся легко, они не давят и довольно комфортно ощущаются на запястье.

Huawei Band 6 работает с приложением Huawei Здоровье, и оно доступно в App Gallery. Поэтому для того, чтобы иметь толк от работы с браслетом, придется установить фирменный магазин приложений компании и уже оттуда загрузить утилиту. Внутри устройства «зашито» 96 тренировок и это значительно больше, чем может понадобиться в реальной жизни. Но вот найти их будет непросто с первого взгляда. Одиннадцать из них бросаются в глаза сразу, а, чтобы «вытащить» другие придется в разделе «Тренировки» кликнуть на кнопку «Виджеты» и там уже искать нужные.

Помимо отслеживания физической активности, замера уровня кислорода в крови и прочих «приблуд», посредством Huawei Band 6 можно управлять музыкой и делать фото на смартфоне. Можно менять циферблаты, но их количество невелико и в этом плане гаджет явно уступает ряду конкурентов.

Заряжается браслет при помощи магнитной зарядки на мощности 10 Вт, но ее исполнение и сами крепежные магниты выглядят не идеально. А вот автономность выше всяких похвал, Huawei Band 6 живет без проблем дней десять. А вот стоит ли фитнес-браслет своих денег и можно ли его рассматривать в качестве умного спутника на запястье, узнавайте из видео.