Huawei готовится к представлению гибкого смартфона в феврале 2024 года

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Еще одно интересное устройство... возможно

Практически все известные бренды выпустили свои гибкие устройства, Huawei не исключение. В настоящее время компания имеет три линейки гибких устройств: Pocket (раскладные телефоны), X (планшеты, складывающиеся наружу) и Xs (планшеты, складывающиеся внутрь). Серия Pocket, несмотря на наличие только двух моделей (P50 Pocket и Pocket S), в 2023 году захватила значительную долю китайского рынка гибких телефонов – 29,6% и стала успешной даже за пределами Китая.

Однако через Weibo поступила информация, что компания готовится к выпуску нового складывающегося смартфона в феврале.

Подробностей практически нет, но в сообщении говорится, что устройство получило кодовое название "LEM" и может использовать чипсет 5G Kirin.

Кроме того, осведомитель Fixed Focus Digital предполагает, что официальный запуск будущего флип-телефона Huawei может состояться после Фестиваля фонарей во второй половине февраля. Предварительные заказы на устройство могут начаться вскоре после китайского Нового года, 10 февраля.

Источник:weibo