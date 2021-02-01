Huawei и Honor прикупили приличные партии AMOLED-дисплеев

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Huawei заказала 5 млн AMOLED‑панелей у Visionox. Судя по этому, уход с рынка не планируется

Имя компании Huawei упоминается в контексте того, что она находится под санкциями, во имя спасения «дочки» она продала Honor и рассматривает возможность продать смартфонный бизнес. Отсутствие доступа к целому ряду важных компонентов делает выпуск мобильных устройств невозможным и целесообразность сохранения такого бизнеса стремится к нулю.

Тем не менее, сама Huawei отрицает уход с рынка смартфонов и аналитики говорят о том, что ей не стоит терять этот актив, который все еще приносит прибыль. В пользу того, что Huawei продолжит выпуск мобильников, указывает информация от источников в цепочке поставок. По их данным компания заказала у Visionox более 5 млн AMOLED-панелей. Скорее всего, эти дисплеи получат аппараты серии Huawei P50.

Прикупить AMOLED-экраны у Visionox решила и Honor, но объем заказанной продукции составляет 10 млн панелей. Для каких моделей бывший суббренд Huawei приобретает дисплеи, неизвестно.

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Пару дней назад Visionox заявила, что по итогам прошлого года ее прибыль должна составить $20-30 млн и это больше, чем ей удалось заработать в 2019 году. В прошлом году компания представила свою панель, которая позволяет предлагать подэкранные камеры, а также выпустила экран с частотой обновления 144 Гц. Дисплеи Visionox предпочитают покупать такие вендоры как Xiaomi, Oppo, ZTE, LG и Motorola. Напомним, что именно Visionox создала дисплей для концептуального Xiaomi Mi Mix Alpha.

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Источник: mydrivers