Смартфонный бизнес Huawei выставят на продажу?

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Слухи говорят о том, что Huawei может продать мобильный бизнес или торговые марки премиальных смартфонов. Huawei отрицает это

Huawei сейчас активировала «режим выживания» и делает все, чтобы устоять. Чтобы не тянуть с собой на дно Honor и вывести ее из-под санкций, дочерняя компания была благополучно продана и за «живые» деньги. А сделано это было для того, чтобы продемонстрировать независимость Honor и оторванность от материнской компании.

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Но, есть вероятность, что на этом продажа активов не завершится. Появились слухи, что Huawei рассматривает возможность продать собственный мобильный бизнес. В качестве покупателя указывается компания, которая находится под контролем Комиссии по надзору за государственными активами и администрации одного из крупнейших китайских городов. Поговаривают, что переговоры близки к своему завершению и уже скоро стороны смогут ударить по рукам.

Сама Huawei опровергла эти слухи и заявила о том, что продажа мобильного бизнеса не входит в ее планы. Хотя анонимные источники утверждают, что еще с сентября прошлого года китайская компания начала изучать возможность и целесообразность продать смартфонный бизнес.

К обсуждению темы о возможной продаже мобильного подразделения присоединилось издание Reuters. Со ссылкой на два осведомленных источника ресурс сообщил о том, что Huawei ведет переговоры о продаже брендов премиальных смартфонов P и Mate. Якобы переговоры еще на начальной стадии и компания хочет отказаться от производства премиальных устройств.

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Может быть Huawei хочет только продать торговые марки топовых аппаратов и заняться выпуском недорогих гаджетов. Кстати, ранее глава Honor заявлял о желании выпустить свои марки премиальных смартфонов P и Mate. С оглядкой на эту информацию, возможно, имя покупателя торговых марок известно.

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Источники: ithome, reuters