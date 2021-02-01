Huawei, Xiaomi, ZTE, HiSilicon и другие объединятся для помощи в создании китайский процессоров

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Huawei, Xiaomi, ZTE, HiSilicon﻿ и еще 84 производителя создали комитет для поднятия полупроводниковой промышленности в Китае

В мобильном мире тема «США против Huawei» за последний год стала слишком частым поводом для новостей. Мы не хотим вас перегружать, но пройти мимо следующих новостей с Китая просто не можем.

Как мы помним, Huawei лишилась не только возможности использовать решения от Qualcomm на своих устройствах. Санкции коснулись так же использования чипов Kirin. Подобные «тиски» показали слабое место в китайской промышленности – полупроводники. Китаю нечего противопоставить в условиях таких санкций и производители уже чётко осознали, что ожидать можно чего угодно.

Для исправления ситуации, Huawei и 87 других китайский компаний объявили о создании «Национального технического комитета по стандартизации интегральных схем». Честно сказать, подобная коллаборация давно напрашивалась, учитывая насколько Китай укрепился в мобильном сегменте за последние годы. Сообщается что к Huawei присоединились такие вендоры как HiSilicon, Xiaomi, Datang Semiconductor, Unichip Microelectronics, Zhanrui Communication, ZTE Microelectronics, SMIC, Datang Mobile, China Mobile, China Unicom, ZTE, Tencent и др.

Целью данного комитета является координация слабых отраслей и продвижение работы по стандартизации интегральных схем в Китае. Действительно, чтобы догнать конкурентов в таком сложном сегменте, одиночные усилия могут либо дорого стоять, либо оказаться напрасными. Мы понимаем что построить завод - для китайцев не проблема. Проблема освоить новейшие техпроцессы.

Время покажет насколько это решение эффективно с практической точки зрения. Ведь может быть, что это хороший союз только «на бумаге».

В любом случае мы с вами за здоровую конкуренцию на рынке.

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Источник : gizmochina.com﻿