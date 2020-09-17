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Huawei Mate 40 на всех не хватит. Kirin 9000 в дефиците

17.09.2020 579 0

Запастись Kirin 9000 впрок не удалось

Huawei находится в шаге от анонса флагманской линейки Mate 40, которая, если верить инсайдерам, может стать последней топовой в модельном ряду современной Huawei. Одной из ключевых фишек новинок станет чип Kirin 9000, изготовленный по 5-нанометровой технологии.

 

И это должен быть второй 5-нм процессор после Apple A14 Bionic и первый с интегрированным 5G-модемом. Процессор от Apple предлагает поддержку сетей пятого поколения, но для этого необходимо установить отдельно соответствующий модуль связи.

 

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Все последние дни до введения второго раунда санкций Huawei была нацелена на то, чтобы создать необходимый запас чипов и прочих комплектующих к смартфонам. Ожидалось, что, работая ударными темпами, TSMC сможет отгрузить 15 млн чипов Kirin 9000.

 

Huawei Mate 40 на всех не хватит. Kirin 9000 в дефиците – фото 1

 

Но последний отчет указывает на то, что чаяниям китайцев не суждено было сбыться. Они получили чуть более половины от намеченного количества — 8,8 млн. Если эти сведения верны, то Huawei придется уменьшить объем выпуска Mate 40, а также пересмотреть планы по выходу других флагманов с новым 5-нм чипом.

 

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Huawei Mate 40 на всех не хватит. Kirin 9000 в дефиците – фото 2

 

Одновременно поступила информация и от известно инсайдера Роланда Квандта, который заявил, что премьера серии Huawei Mate 40 состоится в середине октября.

 

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Источники: gsmarena, mydrivers, gsmarena

Huawei Mate 40 Kirin 9000 Huawei
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 17.09.2020

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Huawei Mate 40 на всех не хватит. Kirin 9000 в дефиците