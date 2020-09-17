Huawei Mate 40 на всех не хватит. Kirin 9000 в дефиците

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Запастись Kirin 9000 впрок не удалось

Huawei находится в шаге от анонса флагманской линейки Mate 40, которая, если верить инсайдерам, может стать последней топовой в модельном ряду современной Huawei. Одной из ключевых фишек новинок станет чип Kirin 9000, изготовленный по 5-нанометровой технологии.

И это должен быть второй 5-нм процессор после Apple A14 Bionic и первый с интегрированным 5G-модемом. Процессор от Apple предлагает поддержку сетей пятого поколения, но для этого необходимо установить отдельно соответствующий модуль связи.

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Все последние дни до введения второго раунда санкций Huawei была нацелена на то, чтобы создать необходимый запас чипов и прочих комплектующих к смартфонам. Ожидалось, что, работая ударными темпами, TSMC сможет отгрузить 15 млн чипов Kirin 9000.

Но последний отчет указывает на то, что чаяниям китайцев не суждено было сбыться. Они получили чуть более половины от намеченного количества — 8,8 млн. Если эти сведения верны, то Huawei придется уменьшить объем выпуска Mate 40, а также пересмотреть планы по выходу других флагманов с новым 5-нм чипом.

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Одновременно поступила информация и от известно инсайдера Роланда Квандта, который заявил, что премьера серии Huawei Mate 40 состоится в середине октября.

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Источники: gsmarena, mydrivers, gsmarena