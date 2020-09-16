Huawei предали свои?

Китайские компании-поставщики отвернулись от Huawei?

По задумке США компания Huawei должна прекратить существовать в самое ближайшее время. Посредством санкций Белый дом перекрыл ей доступ как к аппаратным, так и программным решениям. Последствия могут быть самыми разрушительными для Huawei, если она вдруг примет решение сдаться и перестать бороться за свое выживание.

Несмотря на то, что настроение у компании не самое позитивное, речь о капитуляции не идет. В числе путей выхода из ситуации называется переориентированность на внутренний рынок, как по части продаж своей продукции, так и закупки комплектующих. Зная патриотизм китайцев, можно было ожидать, что целый ряд китайских компаний-партнеров подставят Huawei плечо.

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Но реальность может оказаться совсем не радужной и Huawei не сможет положиться на других производителей. По данным издания Digitimes производители микросхем в Поднебесной со вчерашнего дня также приостановили поставки продукции в адрес Huawei. Заморожены и все совместные проекты, которые позволили бы наладить выпуск комплектующих для нужд Huawei.

Предполагается, что на этот шаг компаний-партнеров подтолкнул страх попасть в немилость США. Последствия ослушания могут быть самыми негативными, и китайские производители не хотят рисковать своим положением на рынке. Если эти сведения достоверны и Huawei столкнется с «предательством идеалов», то выжить им в этой ситуации будет крайне непросто. Только за счет собственного рынка у компании сохраняется шанс наладить выпуск необходимой микроэлектроники.

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Правда, не стоит забывать, что в Китае все же строят социализм со своей спецификой. Целый ряд решений тут принимается через призму политического аспекта, где страну к светлому будущему ведет компартия. Как партия скажет — так и будет. Поэтому во многом будущее Huawei будет зависеть от позиции руководства КНР и желании дать отпор США в торговой войне. Мы ставим на то, что Китай своих в беде не бросает и уж точно не готов преклониться перед Америкой.

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Источник: digitimes