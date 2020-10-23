Huawei Mate 40 Pro: мощный 5G-смартфон с лучшими камерами

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Huawei троллит Apple и DxOMark вынес вердикт по камерам Huawei Mate 40 Pro

С оглядкой на то, что сейчас происходит с Huawei, нет смысла напоминать о том, что серия Huawei Mate 40 выходит в тяжелое для компании время. И будем объективны, она получилась крутой технически и самобытной по дизайну. Но дорогой и без спорных моментов не обошлось. Судьба этой линейки на глобальном рынке остается неизвестной. Но если этим флагманам суждено стать последними в модельном ряду Huawei, то покидают рынок топовые устройства компании гордо и красиво.

Huawei вновь удалось создать мощный чип, пусть и не самый производительный на рынке. На пресс-конференции глава мобильного бизнеса компании Ю Чэндон заявил о том, что Kirin 9000 является самым мощным чипом за всю историю Huawei. И это первая на рынке платформа, которая получила встроенный 5G‑модем и изготовлена по 5 нм техпроцессу. Особо акцентировали внимание на том, что процессор вмещает в себя 15,3 млрд транзисторов и это на 30% больше, чем предлагает Apple A14 Bionic. И он энергоэффективнее по целому ряду параметров того же Snapdragon 865+.

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У Huawei уже вошло в привычку троллить Apple. Вот и на этот раз Ю Чэндун не удержался от того, чтобы не уколоть концерн из Купертино. Он подчеркнул, что другие производители только выпустили 5G-смартфоны, а Huawei уже поставила на поток выпуск таких устройств, лидирует в этом сегменте и они представили уже третье поколение флагманов с поддержкой сетей пятого поколения. Говоря о серии Mate 40, он заявил, что скорость 5G у них выше и размер экрана больше, чем у iPhone 12 Pro Max.

Думаю, что никто не сомневался и в том, что Huawei Mate 40 Pro будет претендовать на звание лучшего камерофона на рынке. Качество снимков должно быть на высоте и снимать он должен лучше предшественника. DxOMark уже подтверждает эти предположения и вынес свой вердикт. Отныне Huawei Mate 40 Pro король по камерам и первая строчка рейтинга DxOMark отдана ему.

Специалисты пришли к выводу, что инженеры славно поработали над камерами Huawei Mate 40 Pro и они выдают результат лучший, чем Huawei P40 Pro. Так, он превосходит своего собрата по динамическому диапазону, предлагает отличную яркость при слабом освещении и способен создать качественную фоточку в любых сценариях. Эксперты были однозначны в своем вердикте, что Mate 40 Pro лучший смартфон, который им удалось когда-либо тестировать. И это универсальный инструмент для создания любого визуального контента.

В итоге они выставили основной камере смартфона средний балл — 136. Не подкачала и фронталка, которая также признана лучшей с результатом 104 балла.

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Источники: mydrivers, dxomark