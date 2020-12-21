Huawei Mate 40 Pro вынужден подвинуться. Назван новый король мобильной фотографии

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Лучшей камерой по версии DxOMark наделен Huawei Mate 40 Pro+

Можно как угодно относиться к тестам DxOMark, но на данный момент их рейтинг лучших камерофонов стал своеобразным мерилом и маяком в огромном мире смартфонов. А иначе как бы пользователи узнавали, кто круче других снимает фоточки? До недавнего времени его лидером был Huawei Mate 40 Pro и теперь ему пришлось потесниться и пропустить вперед другой смартфон. Правда, тут без обид, ведь лучшим камерофоном был признан собрат — Huawei Mate 40 Pro+.

По итогам теста общая оценка Huawei Mate 40 Pro+ составила 139 баллов. Результат внушительный по меркам рейтинга DxOMark и это на три балла больше результата предыдущего лидера. А еще Plus-версии нет равных в деле создания фото, она смогла набрать 144 очка.

Вердикт DxOMark гласит:

«Huawei Mate 40 Pro+ — смартфон премиум-класса во всех смыслах и заслуженно занимает первое место в нашем рейтинге камер. В большинстве тестов его результаты аналогичны тем, что показывает Mate 40 Pro, но прокаченный сверхширокоугольный датчик и телеобъектив понравятся тем поклонникам мобильной фотографии, которые предпочитают варьировать фокусное расстояние от широкого до длинного. Оптическая стабилизация изображения на основной камере позволила улучшить соотношение шума и текстуры, а также результаты работы телеобъектива на близком расстоянии. Качество видео тоже на достойном уровне, поэтому флагман Huawei стоит предпочесть, если у вас есть деньги».

Среди ключевых преимуществ камеры Huawei Mate 40 Pro+ эксперты отметили широкий динамический диапазон в любых условиях съемки, отличную детализацию, стабильную и шуструю автофокусировку, минимальный уровень шумов и эффективную работу оптстаба при съемке видео.

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Показать идеальный результат не позволило наличие артефактов в некоторых сценах, малая глубина резкости, отличия резкости между видеокадрами, особенно в условиях плохого внешнего освещения. Ознакомиться с полным обзором камеры Huawei Mate 40 Pro+ вы сможете, перейдя по этой ссылке.

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Источник: dxomark