В новом Honor V40 будет реализована мощная зарядка на 66 Вт

Honor вовсю готовятся представить новый Honor V40 с мощной зарядкой на 66 Вт.

В прошлом месяце техногигант Huawei продал свой суббренд Honor консорциуму Shenzhen Zhixin New Information Technology Co., Ltd. Ожидается, что первыми флагманскими смартфонами бренда после продажи станут смартфоны серии HONOR V40.

Об этих смартфонах в Сети еще совсем мало информации. Однако недавно одна из моделей уже получила сертификацию 3С. По слухам, в ближайшее время смартфоны линейки также должны попасть в список TENAA, где можно будет рассмотреть и их внешний вид.

Согласно сертификату 3C, предстоящее устройство Honor V40 с номером модели YOK-AN10 будет поддерживать 66-ваттную быструю зарядку. Исходя из номера модели зарядного устройства (HW-110600C00) и выходных скоростей, протокол зарядки должен относить к технологии Huawei 66W SuperCharge.

Однако так как Huawei больше не владеет Honor, Honor может использовать другую зарегистрированную технологию, доступную на рынке: хоть от Realme, хоть от Oppo.

Профильные издания также ожидают, что линейка Honor V40 будет работать под управлением Magic UI 4 – по сути, немного переработанная EMUI 11 на базе Android 10. Несмотря на расставание с Huawei, в ближайшие несколько недель, а то и месяцев Honor будет использовать технологии своей бывшей материнской компании, пока не сможет встать на свои рельсы. Когда это произойдет и произойдет ли, пока неизвестно.



Источник: Gizchina



