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Huawei Mate 70 нацелен на поединок с iPhone 16 Pro за титул короля Китая

31.01.2024 98 0

БИТВА ТИТАНОВ

Huawei готовится вернуть себе пальму первенства на рынке смартфонов Китая с новым Mate 70, который должен стать достойным конкурентом серии iPhone 16.

По данным китайского инсайдера Smart Pikachu, компания тщательно готовится к выходу Mate 70, планируя значительно увеличить объемы производства по сравнению с предыдущим Mate 60.

Huawei Mate 70 нацелен на поединок с iPhone 16 Pro за титул короля Китая – фото 1

Huawei по-прежнему будет полагаться на собственное производство и разработки для Mate 70. Его камера получит новый однодюймовый сенсор IMX 989 и переменную диафрагму для улучшения работы со светом.

Дисплей Mate 70 будет иметь микрозакругление краев. Как и в iPhone 16, серия Mate 70 будет представлена моделями с экранами разных размеров. Собственная ОС Harmony будет тесно интегрирована с AI-функциями, но без Android – HarmonyOS Next на подходе.

Huawei Mate 70 нацелен на поединок с iPhone 16 Pro за титул короля Китая – фото 2

Сможет ли Huawei вернуть себе корону короля смартфонов из Mate 70? Узнаем уже этой осенью во время премьеры этих двух устройств!

Источник - weibo

Автор: Andrii Shypta Дата публикации: 31.01.2024
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