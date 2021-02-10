Huawei не закончила с выпуском 5G смартфонов. Новинки уже в сентябре

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В первый осенний месяц нам обещают премьеру серии Huawei Nova 9

О плачевном положении Huawei на рынке смартфонов не знает только ленивый. Тем не менее она пытается выжить в этих непростых условиях и даже выпускает новинки. Среди последних — флагманская серия Huawei P50. Но из-за ограничений, наложенных санкциями США, новинки лишились поддержки 5G. Но это не значит, что устройств с поддержкой сетей пятого поколения у компании больше не будет.

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Уже в следующем месяце нам обещают премьеру серии Nova 9, которая придет на смену Nova 8, дебютировавшей в декабре прошлого года. По информации одного из китайских инсайдеров, по части дизайна и расцветок новинки даже будут превосходить Honor 50. Но вот в плане чипсетов, серия Nova 9 будет не так хороша, как Nova 8. А вот какие именно процессоры будут лежать в основе новинок, источник не сообщает.

С большой долей вероятности, предпочтение отдадут чипсетам серии Dimensity от MediaTek. Появятся ли новинки на глобальном рынке — большой вопрос. Возможно, один из будущих представителей линейки Nova 9 был обнаружен на сайте сертификационного ведомства TENAA. Его принадлежность к семейству Nova выдает соответствующая надпись на задней панели. В плане дизайна — никаких открытий. Новинка повторяет тот облик, который предлагал Huawei Nova 8 или Honor 50. И чем же она внешне лучше аппарата от бывшей "дочки"?

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Источник: sparronews