Huawei уверена, что и дальше ее смартфоны будут среди лидеров

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Несмотря на санкции, Huawei не намерена распрощаться с амбициями лидера на рынке

Huawei продолжает находиться под гнетом санкций и падение доли на рынке смартфонов катастрофическое. На сегодняшний день компания уступила на домашнем рынке практически всем значимым локальным игрокам. Хотя сама Huawei не паникует даже несмотря на то, что в первой половине нынешнего года ее доход упал на 29,4%, составив $49,4 млрд. Компания уверяет, что все прогнозируемо и они были готовы к этому.

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Сильнее всего просел смартфонный бизнес Huawei — на 46,95% по сравнению с первым полугодием прошлого года. Причина ясна и давно известна — санкции США и запрет доступа к американским технологиям. Но это вовсе не означает, что компания готова смириться с ситуацией и она уверена, что лучшие времена еще впереди.

Топ-менеджеры Huawei не теряют оптимизма, хотя и признают, что смартфонный бизнес компании сильно пострадал, продажи мобильных устройств упали. Сейчас производитель вынужден использовать в своих мобильниках 4G-чипы, но компания уверена, что ей удастся решить вопрос с процессорами с поддержкой 5G-сетей и, возможно, уже в следующем году.

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Любопытно, что зам.главы Huawei Ху Хоукунь (Hu Houkun) заявил о том, что компания и дальше будет выпускать флагманы и ее серии смартфонов будут среди лидеров на рынке.

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Источник: gizchina