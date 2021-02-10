Huawei нацелилась на следующий скачок в технологиях, внедряя сети 5.5G
6G уже не за горами...
Пока мир все еще "разогревается" до технологии 5G, компания Huawei Technologies уже нацелилась на следующий скачок, внедряя сети 5.5G. Как было объявлено на торжественной церемонии в Дубае, Huawei заключила партнерство с несколькими телекоммуникационными гигантами, включая China Mobile, China Telecom и China Unicom, а также Объединенными Арабскими Эмиратами и Саудовской телекоммуникационной компанией.
Что же вызывает подобный ажиотаж вокруг 5.5G? Huawei утверждает, что новая технология предлагает в десять раз более высокую скорость по сравнению с нынешними сетями, меньшую задержку и эффективное использование энергии. Представьте, что вы играете в VR-игру или пользуетесь смарт-автомобилем без каких-либо заметных задержек, и вы начнете понимать, почему это так важно. Ожидается, что эти обновления станут революционными не только для индивидуальных потребителей, но и для разных отраслей промышленности.
"Фаза ускоренной коммерциализации 5.5G уже продолжается по всему миру", - сказал Цао Мин, президент Huawei по беспроводным решениям. Сообщается, что почти 20 стран имеют спектр для 5.5G, что делает очевидным, что это не просто футуристическое видение, а готовящаяся к широкому внедрению технология. Цао Мин подчеркнул роль технологии в повышении производительности в традиционных секторах, что свидетельствует о более широкой цифровой трансформации.
Китай является лидером в гонке 5G, имея более 2,8 миллиона базовых станций 5G по состоянию на май. Значительные 52% будущих базовых станций 5G China Mobile будут построены на оборудовании Huawei. Внедрение технологии 5.5G, которую также называют "5G-Advanced", рассматривается как ступенька к следующему большому событию – 6G, которое может быть уже не за горами в следующем десятилетии.
Пока конечно неизвестно, будут ли такие технологии внедряться в Европе ввиду последних событий, но это не отрицает тот факт, что это большой шаг в будущее
Читайте также: Большому соглашению Apple и Google может наступить конец - прибыль около 20 млрд в год под угрозой антимонопольного комитета
Источник: gizmochina