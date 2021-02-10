Huawei нацелилась на следующий скачок в технологиях, внедряя сети 5.5G

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6G уже не за горами...

Пока мир все еще "разогревается" до технологии 5G, компания Huawei Technologies уже нацелилась на следующий скачок, внедряя сети 5.5G. Как было объявлено на торжественной церемонии в Дубае, Huawei заключила партнерство с несколькими телекоммуникационными гигантами, включая China Mobile, China Telecom и China Unicom, а также Объединенными Арабскими Эмиратами и Саудовской телекоммуникационной компанией.

Что же вызывает подобный ажиотаж вокруг 5.5G? Huawei утверждает, что новая технология предлагает в десять раз более высокую скорость по сравнению с нынешними сетями, меньшую задержку и эффективное использование энергии. Представьте, что вы играете в VR-игру или пользуетесь смарт-автомобилем без каких-либо заметных задержек, и вы начнете понимать, почему это так важно. Ожидается, что эти обновления станут революционными не только для индивидуальных потребителей, но и для разных отраслей промышленности.

"Фаза ускоренной коммерциализации 5.5G уже продолжается по всему миру", - сказал Цао Мин, президент Huawei по беспроводным решениям. Сообщается, что почти 20 стран имеют спектр для 5.5G, что делает очевидным, что это не просто футуристическое видение, а готовящаяся к широкому внедрению технология. Цао Мин подчеркнул роль технологии в повышении производительности в традиционных секторах, что свидетельствует о более широкой цифровой трансформации.

Китай является лидером в гонке 5G, имея более 2,8 миллиона базовых станций 5G по состоянию на май. Значительные 52% будущих базовых станций 5G China Mobile будут построены на оборудовании Huawei. Внедрение технологии 5.5G, которую также называют "5G-Advanced", рассматривается как ступенька к следующему большому событию – 6G, которое может быть уже не за горами в следующем десятилетии.

Пока конечно неизвестно, будут ли такие технологии внедряться в Европе ввиду последних событий, но это не отрицает тот факт, что это большой шаг в будущее

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Источник: gizmochina