Huawei не намерена отступать. Она наладит выпуск чипов собственными силами

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После безуспешных попыток уничтожить Huawei, США решились ударить по самому больному — чипам Kirin. Компанию практически обескровили, лишив возможности и дальше выпускать фирменные процессоры на мощностях TSMC. Huawei не скрывает, что это серьезный удар по ней, но он не приведет к уничтожению ее бизнеса.

Первые шаги в этой ситуации китайской компании просты и понятны: приобретать чипы у сторонних компаний, прежде всего у MediaTek. Правда, не исключен тот вариант, что США найдет рычаги надавить и на этого тайваньского чипмейкера. Поэтому нужен более радикальный и эффективный вариант решения проблемы.

По информации инсайдеров, во время участия в саммите China Information 2020 глава мобильного подразделения Huawei Ю Чэндун сделал заявление, что они не намерены сдаваться. Они хотят бросить все силы и инвестировать еще больше средств в свои разработки. В рамках проекта Tashan Project они намерены в 2021 году запустить собственную линию по производству 45-нанометровых чипов без применения американских технологий. Компания готова начать с самого начала, чтобы впоследствии наладить выпуск собственных процессоров, которые не могли бы попасть под действие санкций.

В планах возведение целого завода по выпуску полупроводниковой продукции. Кроме того, Huawei хочет заручиться поддержкой и инвестициями со стороны других китайских компаний на создание линии по производству продукции с применением 28-нанометровой технологии.

Huawei предстоит нелегкий и долгий путь, прежде чем она сможет наладить выпуск чипов собственными силами, которые не будут уступать конкурентам. Но, скорее всего, внутренний рынок поддержит начинания компании. США удалось затормозить развитие Huawei, но остановить ее они не смогут. Уже через 5-10 лет ландшафт технологического рынка изменится и что-то подсказывает, что Huawei сможет запустить свое литейное производство.

Источник: gizchina