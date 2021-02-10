Huawei Nova 12 – фото, характеристики и цены за день до презентации

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За день до анонса Huawei Nova 12 в сеть попали многие фотографии, характеристики и цены. Новая утечка на Weibo предоставляет первый взгляд на дизайн передней панели Huawei Nova 12 Pro и подтверждает некоторые его ключевые характеристики.

Смартфон имеет вырез в форме таблетки на экране для двойной камеры для селфи. OLED-экран будет иметь разрешение 2776 x 1224 пикселей. Номер модели устройства указан как ADA-AL00.

Но главное – упоминание нового процессора Kirin 8000, который еще не выпущен. Он будет работать с 12 ГБ оперативной памяти LPDDR4 и чипом Hi1105 NFC.

Digital Chat Station тоже рассказал некоторые подробности о Huawei Nova 12 Pro. телефон получит 6,78” экран, а производительность Kirin 8000 будет ниже производительности процессора в варианте Ultra.

Ожидается, что Nova 12 Pro также будет иметь 60 МП + 8 МП 2x двойную селфи-камеру. На задней панели устройства будет 50 МП основная камера с физической переменной диафрагмой f/1.4–f/4.0. Устройство получит аккумулятор на 4600 мАч с зарядкой 100 Вт. Модели Pro и Ultra будут поддерживать 5G, а Nova 12 и Nova 12 Lite будут оборудованы 4G от Snapdragon.

Из изображений известно, что Huawei Nova 12 будет стоить 3299 юаней ($462), Pro и Ultra будут стоить 4499 юаней ($620) и 5499 юаней ($770) соответственно. Анонс Huawei Nova 12 запланирован на 26 декабря.

Источники: Sparrows News﻿, Giznochina