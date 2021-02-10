Huawei nova 12 и nova 12 Lite представлены: интересные процессоры, 6,7-дюймовый экран 120 Гц и 60 Мп селфи-камера

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Пока все празднуют, китайцы работают...

Китайский бренд Huawei представил свежие смартфоны Nova 12, nova 12 Lite, Nova 12 Pro и Ultra .

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Huawei nova 12 и nova 12 Lite оснащены 6,7-дюймовым OLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц и разрешением 2412х1084 пикселей, сканером отпечатков пальцев для биометрической аутентификации и селфи-камерой на 6.

На задней панели nova 12 ﻿находится островок камеры интересной формы со светодиодной вспышкой, датчиком лазерной фокусировки, основной камерой на 50 Мп (с матрицей цветовых фильтров RYYB) и сверхширокоугольной камерой на 8 Мп (112˚ FOV).

Среди других особенностей Huawei nova 12 – аккумулятор емкостью 4600 мАч с возможностью зарядки на 100 Вт, USB-C и NFC. Он также имеет "бионическую дышащую жидкость, охлаждающую пульсирующую теплопроводность" (перевод с китайской), которая, по словам рекламодателей, улучшает теплоотдачу в 60 раз.

Huawei не указала на своем сайте процессор nova 12, но говорят, что это SoC Kirin 830. В то время как nova 12 Lite работает на базе Snapdragon 778G и оснащен 50-мегапиксельной основной камерой без массива цветовых фильтров RYYB, а также имеет заднюю панель с другим дизайном. .

По сравнению с Huawei nova 12, nova 12 Lite имеет более тонкий профиль (6,88 мм против 6,98 мм), меньший вес (168 г против 191 г), меньший аккумулятор (4500 мАч против 4600 мАч) и медленнее заряжается (66 Вт против 100 Вт). Вот здесь он действительно "Lite".

Huawei nova 12 и nova 12 Lite доступны в одинаковых цветах и с одинаковыми вариантами памяти. Версии nova 12 на 256 ГБ и 512 ГБ стоят 2 999 юаней ($420/€380) и 3 399 юаней ($475/€430) соответственно, тогда как модели nova 12 Lite на 256 ГБ и 512 ГБ обойдутся вам $350/€320) и 2799 юаней ($390/€355) соответственно.

В свою очередь, в смартфонах Nova 12 Pro и 12 Ultra использованы 6,76-дюймовые OLED-экраны с закругленными краями, с разрешением 2776×1224 пикселя, частотой обновления 120 Гц и частотой дискретизации касания 300 Гц. Экраны поддерживают ШИМ-регулировку подсветки с частотой 2160 Гц. Защита панелей от царапин обеспечивает прочное стекло Kunlun Glass второго поколения.

Модели Nova 12 Pro и 12 Ultra также оснащены основными двойными камерами. Главный модуль построен на 50-Мп сенсоре и имеет переменную диафрагму f/1,4-f/4,0 и цветовой фильтр RYYB. Дополнительная камера имеет сенсор на 8 Мп с широкоугольной оптикой (f/2,2) и подходит также для макросъемки.

Источники сообщают, что Nova 12 Pro построена на чипе Kirin 8000 5G, а Nova 12 Ultra – на Kirin 9000SL.

Цена Nova 12 Pro в базовой версии с 12 и 256 Гбайт равна 3999 юаням ($560), модификация Nova 12 Pro на 12 и 512 Гбайт обойдется в 4399 юаней (около $616). Смартфон Nova 12 Ultra с 12 и 512 Гбайт памяти обойдется в 4699 юаней ($658), а старшая модификация Nova 12 Ultra с 12 Гбайт и 1 Тб памяти оценена в 5499 юаней ($770).

Смартфоны доступны для предварительного заказа в Китае и поступят в продажу с 5 января 2024 года. В настоящее время стало известно, что вся партия, которая была доступна для предварительного заказа, уже распродана, кроме самой молодой модели - Huawei﻿nova 12 Lite.