Huawei Nova 9 SE еще одно доказательство, что «пуповина» с Huawei не разорвана

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Honor 50 SE выйдет как Huawei Nova 9 SE

Несмотря на все попытки уничтожить Huawei, компания продолжает жить и даже пытается выпускать смартфоны. Вчера она вывела на глобальный рынок Huawei P50 Pro и раскладушку Huawei P50 Pocket, а на горизонте маячит выпуск новинки в рамках серии Huawei Nova 9. Она успела засветиться на сайте сертификационного ведомства TENAA и источники полагают, что на рынок она выйдет как Huawei Nova 9 SE.

Регулятор указывает на то, что смартфон обладает 6,78-дюймовым IPS-экраном разрешением 2388х1080 точек, аккумуляторной батареей емкостью 3900 мАч с быстрой 66-ваттной зарядкой, 8 Гб оперативной памяти и до 256 Гб постоянной. В качестве аппаратной платформы указан неизвестной модели восьмиядерный чип с частотой 2,4 ГГц. Что это за чип, информации нет. Можно лишь предположить, что он вряд ли получит поддержку сетей пятого поколения.

Толщина корпуса Huawei Nova 9 SE составила 7,94 мм и весить он будет 191 грамм. Руководит работой смарфтона фирменная операционная система HarmonyOS. Разрешение фронтальной камеры составило 16 Мп и основная камера обладает четырьмя датчиками 108 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп. По сути перед нами Honor 50 SE. Когда ждать премьеру Huawei Nova 9 SE не сообщается, но состояться она в ближайщее время.

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https://andro-news.com/news/harakteristiki-honor-50-honor-50-pro-i-honor-50-se-oboshlis-bez-.html Характеристики Honor 50, Honor 50 Pro и Honor 50 SE: обошлись без флагманских платформ(в Адм. панель)

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Источник: toutiao﻿



https://andro-news.com/news/harakteristiki-honor-50-honor-50-pro-i-honor-50-se-oboshlis-bez-.html Характеристики Honor 50, Honor 50 Pro и Honor 50 SE: обошлись без флагманских платформ(в Адм. панель)