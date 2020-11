Huawei опровергла слухи о прекращении сотрудничества с Leica

177

Китайская компания сотрудничает с Leica Camera AG начиная с 2016 года

Сегодня в Сети появились слухи о том, что партнёрству Huawei и Leica Camera AG пришёл конец. Первым об этом сообщил инсайдер Digital Chat Station, который также уже успел поделиться информацией о камере в Xiaomi Mi 11.

Читать также: Официально: Huawei продали Honor, чтобы спасти бренд от банкротства

Кроме того, сетевой информатор отметил, что Huawei уже получила несколько предложений о партнёрстве со стороны других китайских компаний. Однако весьма оперативно слухи были опровергнуты. Сначала представитель Huawei назвал информацию о прекращении партнёрства фейком. Позже новость нашла опровержение и в стане Leica Camera AG.

Стоит отметить, что слухи о продаже Honor тоже поначалу опровергались. Чем всё закончилось, мы уже знаем – 98,6% акций бренда теперь принадлежат Shenzhen Zhixin New Information Technology Co., Ltd.

Напомним, что Huawei и Leica Camera AG сотрудничают с 2016 года. Первым смартфоном, оборудованным камерой с оптикой немецкой компании, стал Huawei P9. С тех пор оптику от Leica получают все флагманы Huawei, включая анонсированное недавно семейство Huawei Mate 40.

Читать также: Сотрудничество Qualcomm и Huawei: все не так просто

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал

Источник: GSMArena