Официально: Huawei продали Honor, чтобы спасти бренд от банкротства

Теперь Huawei будут заниматься только собственными смартфонам.

Уже целую вечность Huawei находится в затруднительном положении: санкции и постоянное давление со стороны США не дает компании достичь хотя бы небольшой части прошлых успехов. Соответственно, проблемы Huawei повлияли и на их известный суббренд Honor, который продает смартфоны нижнего ценового диапазона и на долю которого приходится почти 30% от общего объема поставок смартфонов Huawei.

Уже некоторое время ходят слухи, что Huawei планирует отпустить Honor в свободное плавание, чтобы не тянуть его за собой. Похоже, слухи появлялись не просто так: сегодня мы получили подтверждение сделки по продажи популярного суббренда.

По официальному заявлению Huawei, сделка является рыночным инвестированием, сделанным для спасения отраслевой цепочки Honor. Компания решила не раскрывать сумму сделки, но сообщается, что ее стоимость остановилась на отметке 100 миллиардов юаней (15,2 миллиарда долларов США). По условиям сделки, компания должна будет «передать» большую часть из 7000 сотрудников Honor новой компании.

Вскоре Honor будет принадлежать компании Shenzhen Zhixin New Information Technology Co., Ltd. – консорциуму, состоящему из более чем 30 компаний. После продажи Huawei утратит все свои акции на владение суббренда.

Это значительный шаг для Huawei. Китайская компания буквально борется с США за позитивное решение вопроса с санкциями. Санкции привели к нехватке чипов для флагманов Huawei, да и отсутствие сервисов Google еще больше затруднило продажи. Согласно заявлению Huawei, этот шаг был принят самой Honor, чтобы обеспечить собственное выживание.



