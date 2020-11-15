Сотрудничество Qualcomm и Huawei: все не так просто

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Huawei сможет покупать продукцию у Qualcomm, но технологии 5G под запретом

Как только в сети появилась информация, что Qualcomm получила лицензию на право продолжить работать с Huawei, целый ряд средств массовой информации поспешили заявить, что теперь китайцы смогут устанавливать топовые чипы Snapdragon в своих флагманах. Но они приняли желаемое за действительное и в реальности дела обстоят не столь радужно.

Qualcomm прервала молчание, и ее представитель дал комментарий. Он подтвердил, что им удалось получить от Министерства торговли США лицензию на поставку некоторых продуктов, включая те, что предлагают поддержку 4G. Со своей стороны, аналитик инвестиционного банка KeyBanc заявил, что выданная лицензия позволяет лишь поставлять чипы с поддержкой 4G, а вот 5G-платформы — по-прежнему под запретом.

С учетом того, что новые флагманские платформы предлагают поддержку 5G, то получается, что Huawei не сможет их приобретать. Несмотря на то, что 5G-сети еще не сильно распространены, выпуск флагманов без поддержки 5G все больше теряет актуальность. Пользователи ряда стран мира хотят покупать устройства с заделом на будущее, где поддержка сетей пятого поколения играет не последнюю роль. Естественно, что невозможность продавать смартфоны с поддержкой 5G негативно скажется на положении Huawei на рынке мобильных устройств.

Но другого выхода у китайской компании на данный момент нет, как приобретать те чипы, которые возможно. Это позволит Huawei продержаться на плаву и пережить санкции США. Она сможет продавать свои устройства там, где сети 5G не распространены. У нее есть передышка, шанс выжить и минимизировать потерю своих активов.

Она получает где-то год-два, которые позволят ей сохранить важные ресурсы и попытаться наладить выпуск мобильных платформ собственными силами. Напомним, что Huawei строит свой завод по производству полупроводниковой продукции в Шанхае. Правда, ранее, чем года через два они не смогут наладить только выпуск 20 нм и 28 нм систем на чипе.

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Источники: mydrivers, phonearena, reuters