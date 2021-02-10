Huawei P60 Pro: первые официальные тизеры показали окончательный дизайн, привет Сид

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Интересный дизайн с веселыми ассоциациями

Анонс линейки Huawei P60 состоится уже через три дня – 23 марта. Компания показала официальный постер с приглашением на презентацию, где уже окончательно подтвердила дизайн своей новой флагманской линейки P60. На первых истоках от Digital Chat Station мы увидели необычную окраску смартфона, напоминавшего мрамор.

После выхода постера стало понятно, что вдохновляло дизайнеров. Это были лепестки цветка, который нарисован на заднем плане приглашения.

В общем, разнообразие оформления камер уже мало кого удивляет, но здесь у многих возникла устойчивая ассоциация с персонажем Сидом из мультфильма ледниковый период.

Хотя вспомните, сколько карикатур на камеры у iPhone было когда раскрыли их дизайн, а сейчас никто об этом и не вспоминает. Одно можно сказать точно, обладателя этого смартфона точно узнают даже издалека, такую камеру сложно перепутать даже издалека.

Поэтому ждем презентации, где узнаем окончательные цены и сроки выхода девайса на рынок.

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Источник: weibo