Huawei P60 Pro: первый видеотизер с поразительными возможностями камеры

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Huawei P60 Pro будет возвращать себе звание топового фотосмартфона

Huawei объявила дату анонса серии P60 и уже сегодня начала понемногу подогревать интерес к новинкам. Начать решили с проморолика, в котором продемонстрированы невероятные возможности будущего смартфона во время ночной съемки.

Что здесь такого, спросите вы, многие современные аппараты показывают хорошие результаты в таких сценариях, но в этом ролике показаны результаты фото с приближением на телеобъектив, которые обычно имеют низкую светосилу и такого результата не показывают.

Есть конечно маленький нюанс о котором нужно рассказать, надпись маленьким шрифтом что видео носит демонстрационный характер и вживую результаты будут несколько иными, но все равно надо понимать что компания явно уделила этому внимание раз освещала это в промо ролике. Ждем новую информацию, потому что смартфоны обещают быть интересными.

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Источник: weibo