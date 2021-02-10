Huawei P60 Pro стал лучшим в DxOMark в день глобального релиза, совпадение?

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Неожиданное изменение лидера в рейтинге DxOMark

В начале апреля OPPO Find X6 Pro возглавил рейтинг лучших камерофонов по версии DxOMark. Этот смартфон уже есть в нашей редакции и могу сказать, что такое звание он получил вполне заслуженно.

Но внезапно, как раз под дату выхода на глобальный рынок, звание лучшего в мире камерофона перешло к Huawei P60 Pro.

В прессрелизе DxOMark указано, что смартфон стал лидером рейтинга, поставив много рекордов. Настройка экспозиции, цветопередача, автофокусировка и размытие фона бенчмарк оценил в 118, 119, 120 и 80 баллов соответственно.

Телеобъектив получил 118 баллов, наверное, здесь сыграла свою роль первая в своем классе матричная стабилизация на этом модуле. А вот за что ультраширокоугольная камера на 13 Мп получила рекордные 119 баллов, решительно непонятно.

Еще один рекорд – 117 баллов за работу оптической стабилизации во время записи видео. И еще 4 рекорда во всех возможных сценариях:

съемка на дворе – 171 балл

съемка в помещении – 151 балл

съемка при слабом освещении – 132 балла

съемка портретов – 146 баллов

Общая оценка за фото составила 159 баллов, а за видео – 147 баллов. Итоговая оценка 156 пунктов. Huawei P60 Pro обошел предшественника на 3 балла, но победа победа.

Хотя, все же кажется, что без чемодана зеленых здесь не обошлось, слишком много рекордов у смартфона сугубо по железу не слишком выдающийся.

Более подробно с его характеристиками можно ознакомиться в нашем анонсе по этой ссылке .

Устройства доступны на глобальном рынке в двух вариантах: 8 ГБ оперативной памяти с 256 ГБ памяти (1199 евро) и 12 ГБ оперативной памяти с 512 ГБ памяти (1399 евро) и двух цветах Black и Rococo Pearl.

Цены просто шокирующие, и кажется, что компания рассчитывала на то, что звание лучшего камерофона хоть как-то может оправдать такие цифры для покупателей.

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Источник: dxomark