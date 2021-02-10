Huawei P70 Art получит едва ли не самый дорогой на рынке объектив из литого стекла – Мин-Чи Куо

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Кандидат в топ DxOMark﻿

Huawei собирается представить три новых флагмана P70 в 2024 году, один из них получит уникальное название P70 Art. Судя по названию, это будет смартфон с эксклюзивным дизайном и, возможно, с самой дорогой камерой. Некоторые ключевые спецификации моделей P70 были также обнародованы, причем Huawei P70 Art получил исключительную конфигурацию камер.



По словам аналитика Мин-Чи Куо, Huawei P70, P70 Pro и P70 Art могут получить объем поставок до 15 млн. единиц, что означает рост продаж на 230% по сравнению с прошлым годом. Куо также отмечает, что основными преимуществами серии P70 будут камера и новые процессоры Kirin, но аналитик не упоминает их название.



На бумаге характеристики камеры всех моделей P70 превосходны, но P70 Art побеждает с 1/1-дюймовым CIS сенсором в сочетании с гибридным объективом 1GP6. Сам объектив в четыре-пять раз дороже варианта в 7P, и это связано с литым стеклом. Источник отмечает:



«Основные пецификации камер серии P70: 1) Использование перископического телеобъектива. P70 использует объектив 5P (1/3,6 дюйма), а P70 Pro и P70 Art используют объектив 6P (1/2,5 дюйма); 2) широкоугольная камера P70 Art использует высококлассный объектив 1/1 -дюймовый CIS с гибридным объективом 1G6P, причем цена объектива 1G6P примерно в 4–5 раз выше объектива 7P благодаря использованию литого стекла. Стоит отметить, что поскольку Largan и Sunny Optical производят формованные стекла, это приносит поставщикам большую прибыль».



Ранее предполагалось, что Huawei выпустит 100 миллионов смартфонов в 2024 году, согласно прогнозу Куо, определенный процент будет принадлежать семейству P70. Вскоре модельный ряд Mate 70 также может внести свою лепту в эту цифру.﻿

Источник: Wccftech