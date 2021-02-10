Huawei P70: неофициальные предзаказы и дизайн как у Realme, только немного наоборот

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Ох Китайцы

Появились первые изображения будущего флагманского смартфона Huawei P70 от инсайдера DigitalChatStation , на рендерах видно необычное расположение трех камер на задней панели.

Главная камера расположена по центру справа, там где у Realme или Xiaomi обычно имела затычка, а ультраширокоугольная и перископическая – по бокам, образуя треугольную форму модуля.

Интересно, что в Китае уже начались неофициальные предварительные заказы на P70, хотя Huawei официально еще не анонсировала эту модель. Пользователи в соцсетях делятся чеками о внесении депозитов по P70 Pro 512GB.

Ранее сообщалось, что линейка P70 будет состоять из трех моделей: обычной, Pro и эксклюзивной Art с 1-дюймовым сенсором Sony и OmniVision OV50H в других версиях. Ожидается, что новая серия станет флагманом мобильной фотографии, потому что бренд умеет вытаскивать камеру даже на откровенно слабом железе.

Источник - dcs