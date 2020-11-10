Анонс чипа Dimensity 700: для доступных 5G-смартфонов

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Представлен процессор Dimensity 700, который пропишется в смартфонах с ценником до $250

В последний год MediaTek взяла курс на создание доступных 5G-чипов и неуклонно расширяет их модельный ряд. Сегодня был представлен процессор Dimensity 700, который компания позиционирует, как первый массовый 5G-чип для смартфонов, чтобы каждый мог воспользоваться привилегиями в части подключения к сетям пятого поколения.

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Новинка создана с применением 7-нанометрового техпроцесса, обладает восемью вычислительными ядрами, где два Cortex-A76 с пиковой частотой 2,2 ГГц и шесть ядер Cortex-A55, разогнанных до 2 ГГц. За обработку графики отвечает видеоускоритель Mali-G57 MC2.

Заявлена поддержка оперативной памяти LPDDR4x до 12 Гб, флеш-памяти стандарта UFS 2.2, экранов разрешением 2520х1080 пикселей с частотой обновления 90 Гц, одиночной камеры разрешением 64 Мп и сдвоенных по 16 Мп каждая. И, конечно же, имеется модем с поддержкой сетей пятого поколения.

Первые смартфоны с Dimensity 700 появятся в первом квартале 2021 года и это будут устройства с ценником до $250. Кроме того, MediaTek заявила о своих планах представить до конца нынешнего года продолжение Dimensity 1000. Новый чип будет создан по нормам 6-нанометрового техпроцесса и получит ядра Cortex-A78, которые разгонят до частоты 3 ГГц.

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Источник: xda-developers