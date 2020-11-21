Ультрабюджетник Samsung Galaxy A02 должен иметь приличную автономность

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Инсайдеры установили, что новый бюджетник Samsung Galaxy A02 будет иметь внушительную батарейку.

Мы уже рассказывали вам о том, что Samsung работает над двумя бюджетными устройствами, Galaxy A02 и Galaxy M02. На бумаге эти устройства особо ничем отличаться не будут, но именно о Galaxy A02 информации гораздо больше.

Устройство уже получило несколько сертификатов, таких как Bluetooth SIG, FCC, NBTC. А вчера смартфон появился на сайте сертификационного бюро TUV Rheinland Certification. Благодаря этому сертификату, мы получили новые данные о характеристиках батареи и мощности зарядки.

На странице устройства в TUV Rheinland Certification мы обнаруживаем, что устройство имеет аккумулятор емкостью 5000 мАч. Кроме того, согласно ранее опубликованным данным другого сертификационного бюро SGS Fimko, вместе со смартфоном может идти блок зарядного устройства мощностью 15 Вт. В любом случае, аккумуляторная батарея подросла примерно на 60% по сравнению с предыдущей моделью Galaxy A01, которая имела емкость всего 3000 мАч.

На сегодня нам известно, что Galaxy A02 будет оснащен 5,7-дюймовым HD+ IPS-дисплеем. Устройство может работать на базе Snapdragon 450 в паре с 2/3 Гб оперативной памяти, а варианты хранилища остановятся на 32/64 Гб.

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За фотовозможности будет отвечать двойной блок основной камеры: главный на 13 Мп и 2-мегапиксельный датчик измерения глубины. За селфи-снимки будет отвечать датчик на 8 Мп.

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Источник: SamMobile



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