На фоне всех проблем продажи Huawei растут?

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Смартфоны Huawei хорошо продаются, а все проблемы удастся решить быстрее, чем ожидалось

Думаю, не нужно напоминать, в какой ситуации сейчас находится Huawei. Компании устроили тотальную блокаду и в конечном итоге она должна оказать самое негативное влияние на нее. Аналитики уже трубят о том, что мы станем свидетелями заката компании на рынке смартфонов. Продажи ее устройств уже падают, а в следующем году так и вовсе уйдут в крутое пике.

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Так, со ссылкой на источники в цепи поставок ранее пришло сообщение, что продажи мобильников компании в следующем году упадут в 4 раза и она это понимает. Якобы она уже предупредила партнеров, что план на 2021 год будет в районе 50-55 млн единиц. Но, похоже, что со столь печальным прогнозом знакомы не все.

Вчера во время пресс-конференции по итогам саммита HDC 2020, глава отдела программного обеспечения Huawei заявил о том, что «прежде всего, он не знает, снизятся ли продажи в следующем году». Более того, он сообщил, что компания «все еще сохраняет быстрый рост». Получается, что ни о каком падении продаж на сегодняшний день речь не идет. Напротив, реализация устройств пошла вверх?

Кроме того, топ-менеджер Huawei заявил о том, что они сейчас сталкиваются с большими проблемами, но они смогут найти им решение. Он уверен, что в этом компании помогут внутренние партнеры. Более того, проблемы решаются быстрее, чем ожидалось. Напомним, что Huawei известный мастер импортозамещения, особенно сейчас, когда ей «перекрыли кислород». Видать ей удалось найти альтернативных поставщиков в Китае.

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А глава программного отдела компании уверен, что «мобильные телефоны станут центром будущей системы Harmony OS», а все по причине того, что они обладают большими возможностями обработки, дарят комфорт работы и незаменимые преимущества.

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Источник: mydrivers