Теперь точно: у OnePlus 8T все-таки будет не такой мощный процессор, как хотелось бы

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Улучшенная версия OnePlus 8 не получит апгрейда по процессору.

Вот-вот и должен быть представлен следующий флагманский смартфон от OnePlus – OnePlus 8T. В начала сентября мы уже рассказывали о том, что серьезного апгрейда лучше не ждать. Сегодня мы получили подтверждение этим слухам - грядущий флагман был сегодня сертифицирован агентством BIS (Bureau of Standards India). С помощью нового сертификата мы узнали некоторые технические характеристики.

На странице BIS указано, что OnePlus 8T имеет кодовый номер KB2001. Мы уже говорили, что новинка от китайской компании имеет забавное кодовое имя «Кебаб», и это же название фигурирует в новом сертификате. Также в списке характеристик указан и номер модели новинки от OnePlus, который был замечен на Geekbench еще в июле.

Напомним, что сайт бенчмарка показал наличие 8 ГБ ОЗУ в базовой комплектации. По слухам, производитель также приготовил и другие варианты количества оперативной памяти. Еще одним интересным фактом является то, что смартфон уже из коробки будет работать под управлением Android 11.

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Но самой главным «недостатком», если таковым его можно считать, является процессор - Snapdragon 865, который использовался еще в прошлой модели, OnePlus 8. Очевидно, фанаты бренда надеялись на разогнанный Snapdragon 865 Plus. Отсутствие свежего чипа подтвердил инсайдер Абхишек Ядав в своем Твиттере.

Также мы знаем, что в смартфоне будет установлен плоский AMOLED-дисплей с дыркой в верхнем левом углу для фронтальной камеры. Производитель направил все свои усилия на улучшение работы камер по сравнению с предшественником. Также должна быть улучшена скорость быстрой зарядки по проводу и добавлена поддержка беспроводной зарядки.

OnePlus 8T должен быть представлен в конце сентября.

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Источник: Twitter



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