Meizu готовят два новых продукта: часы Meizu Watch и TWS-наушники с шумоподавлением

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Meizu еще живы – компания готовит к выходу сразу два продукта: умные часы Meizu Watch и беспроводные наушники.

Еще в июне некогда супер-популярная Meizu анонсировала запуск своих первых смарт-часов. Meizu Watch должны были выйти 4 квартале 2020 года, но год подходит к концу, а воз и ныне там.

Как ни странно, компания все-таки работает над часами и все еще собирается выпустить их в самое ближайшее время. Кроме этого, мы получили новые данные о разработке еще одного продукта от компании – теперь это свежие TWS-наушники.

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По данным известного китайского инсайдера Digital Chat Station, Meizu Watch уже вошли в стадию массового производства. Он также сообщил, что в первые умные часы от китайского бренда будет устанавливаться батарейка емкостью 420 мАч производства фирмы Guardian, расположенной в Шэньчжэне.

Кроме того, информатор добавил, что Meizu также готовит новую пару беспроводных наушников с поддержкой ANC (Active Noise Cancellation – активное шумоподавление). К сожалению, он ничего не сказал о том, когда эти два продукта будут анонсированы. Также стоит отметить, что рынок впервые получит TWS-наушники Meizu с поддержкой шумоподавления.

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Мы уже знаем, что Meizu Watch будут работать под управлением программного обеспечения Flyme For Watch, что подтвердила сама компания. Однако, неизвестно, на основе чего будет сделана прошивка – полноценный Wear OS или же собственная прошивка, имитирующая другие умные часы. Во-вторых, мы знаем, что часы от Meizu будут иметь квадратную форму дисплея. Кроме этих двух параметров и емкости батарейки, о часах Meizu больше ничего не известно.

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Источник: GSMArena



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