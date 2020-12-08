Первый шаг сделан. У Huawei появился свой завод по производству чипов

512

Huawei завершила возведение фабрики по выпуску процессоров

Долгое время Huawei никак не умирала после того, как попала в санкционный список. Все это нервировало чиновников Белого дома и следующим ударом стал запрет на поставки чипов и технологий для их производства. У Huawei не осталось другого выхода как создавать свои решения, чтобы обрести независимость от других поставщиков, а также не быть заложником политических разногласий.

Читать также: Первая бета-версия HarmonyOS для смартфонов будет показана еще раньше – 16 декабря

Все развитие событий идет в этом направлении и Huawei сделала очередной шаг. Средства массовой информации распространили новость, что китайская компания завершила строительство своего первого завода по производству процессоров. Расположен он в городе Ухане и его площадь составила 208 900 кв. м. Помимо собственно производственного цеха, фабрика получила электростанцию и будет сформирована команда инженеров, которая займется разработкой железа и программного обеспечения.

Это первый, но не единственный завод, который Huawei планирует ввести в действие. В планах еще запуск фабрики в Шанхае. Ожидается, что компании понадобится еще минимум год, чтобы наладить выпуск процессоров и создавать их она будет на старых техпроцессах.

Читать также: Санкционное давление на Huawei и Китай только усиливается. Теперь и SMIC в «черном списке»

На первом этапе освоят выпуск чипов по 45-нанометровому техпроцессу, а к 2022 году освоят нормы 20-нанометровой технологии. Безусловно, на фоне TSMC и Samsung, которые уже освоили более тонкий 5-нанометровый техпроцесс, это более чем скромные показатели. Но это только начало и китайцы народ упертый. Huawei уже не раз доказала, что умеет быстро развиваться, поэтому есть все шансы, что и выпуск современных чипов она наладит достаточно быстро.

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал.﻿

Источник: сhinanetwork.com