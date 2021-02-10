Huawei возвращается: на половину больше проданных смартфонов, чем в прошлом году, какие они в топе сейчас?

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МАТЕ 60 О ИЗМЕНЯЕМ РАСПИСАНИИ СИЛ

Компания Huawei демонстрирует мощный рост на рынке смартфонов в Китае, вернувшись в топ-5 крупнейших производителей по итогам 2023 года. По данным Canalys, в четвертом квартале 2023 года Huawei поставила 10,4 млн смартфонов в Китае, что на 47% больше, чем в прошлом году.

Такой рост эксперты связывают с успешным дебютом Huawei Mate 60 Pro – флагмана на собственных чипах Kirin с инновациями вроде спутниковой связи.

В 2023 году Huawei поставила 32,6 млн смартфонов в Китае, увеличив долю на рынке с 8% до 12%. Это позволило компании подняться с 6-го на 4-е место в годовом рейтинге, опередив Xiaomi.

Первые три ступени годового рейтинга заняли Apple с 19% рынка, Vivo (16%) и Oppo (16%). А вот Honor, лидировавший в Q4, по итогам года стал лишь пятым с долей 13%.

В целом же поставки смартфонов в Китае в 2023 году сократились на 5% до 273 млн. штук. Однако Huawei удалось продемонстрировать значительный рост благодаря удачным инновациям во флагмане Mate 60 Pro.

Источник - gizmochina