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Huawei представила Nova 11 SE – тонкий, легкий и привлекательный смартфон за $273

31.10.2023 97 0

Привлекательный и недорогой телефон

Сегодня Huawei представила среднебюджетный смартфон Nova 11 SE. Телефон имеет привлекательный дизайн с двумя круглыми блоками камер и поставляется в цветах Color 11 (зеленый), Snow White и Obsidian Black. Производитель рекламирует толщину всего 7,39 мм и 186 г веса, что делает его легким и удобным.

 

Huawei Nova 11 SE


Nova 11 SE получил плоский 6,67” OLED-экран с частотой обновления 90 Гц, 100% цветового диапазона P3 и 1,07 млрд цветов. Дисплей занимает 91,85 % передней панели смартфона.

 

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Фронтальная камера Huawei Nova 11 SE имеет сенсор на 32 МП. Основная камера получила 108 МП датчик 1/1.67 и диафрагму F1.9, 2 МП макро с фокусом до 40 мм и 8 МП сверхширокоугольного объектива с углом обзора 112°. Кроме того, он поддерживает полноценный RAW Domain 2.0.

 

Huawei Nova 11 SE


Смартфон работает на базе процессора Snapdragon 680 4G и обладает аккумулятором емкостью 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 66 Вт. На Nova 11 SE работает ПО HarmonyOS 4. Смартфон стоит 1999 юаней ($273) за вариант 8 ГБ + 256 ГБ и 2199 юаней ($300) за версию 8 ГБ + 512 ГБ.

 

Источник: Sparrows News

Автор: Андрій Русанов Дата публикации: 31.10.2023
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Huawei представила Nova 11 SE – тонкий, легкий и привлекательный смартфон за $273