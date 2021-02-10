Huawei представила золотые умные часы WATCH Ultimate Gold Edition за €2999

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Часы Huawei WATCH Ultimate + 18-каратные золотые вставки

Huawei представила свои самые роскошные умные часы WATCH Ultimate Gold Edition. Эти часы относятся к премиум-классу не только по характеристикам – в его изготовлении использовано 18-каратное золото и титан.



Золотые вставки есть на безеле, заводной головке, ремешке и застежке-бабочке. Huawei WATCH Ultimate Gold Edition стоит €2999.



Хотя на конференции не раскрывались конкретные технические детали и конфигурация WATCH Ultimate Gold Edition, можно с уверенностью предположить, что за его лакшери дизайном скрываются те же передовые функции, что и у стандартной модели Huawei WATCH Ultimate. В частности, они поддерживают двусторонние спутниковые сообщения Beidou и погружение в воду до 100 м.

Источник: SparrowsNews