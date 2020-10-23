Huawei представили новую умную колонку Huawei Sound

312

Китайская компания Huawei решила сделать небольшую версию своей существующей колонки Huawei Sound X и выпустила Huawei Sound.

Как мы уже отметили сегодня, наряду с линейкой Mate 40 Huawei выпустила и ряд других продуктов, включая интересную новинку – колонку HUAWEI Sound. На бумаге она выглядит как урезанная версия HUAWEI Sound X, но, судя по всему, мы просто получим чуть уменьшенную версию существующей неплохой колонки за более приемлемый прайс.

Так же, как и Sound X, новая колонка сделана в сотрудничестве с компанией Devialet – французская фирма, занимающаяся производством акустических систем и усилителей. В дизайне новой колонке мы можем заметить уже привычный внешний вид Sound X: форму, цвет, кнопки. Тем не менее, она немного отличается по размерам - 147мм x 186.7мм, а вес составляет 2.2 кг по сравнению с 3.5 кг у Sound X.

Huawei Sound оснащена 4-дюймовым 40-ваттным сабвуфером и тремя полнодиапазонными 5-ваттными динамиками для работы в сочетании с сабвуфером. По словам Huawei, в новой колонке используется технология SAM 2.0 от Devialet, а также сочетание работы сабвуфера и двух пассивных НЧ-динамиков. Также Huawei оснастили колонку защитой от перегрева.

Huawei Sound

Кроме того, колонка поддерживает Hi-Res-audio. Huawei называет это «иммерсивной технологией SPACETM компании Devialet».

﻿Читать также: ﻿

Внутри колонки имеется 512 МБ оперативной памяти и 8 ГБ ПЗУ. Что касается аудиокодеков, то Huawei Sound поддерживает кодек Bluetooth LDAC со скоростью передачи до 990kbps. Huawei говорит, что это в 3 раза быстрее, чем другие BT-колонки. Для подключения у нас есть Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, NFC, 3.5мм разъем. Управляется устройство через многофункциональные клавиши в его верхней части.

Стоимость Huawei Sound составляет 199 евро.

﻿

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube!﻿

Huawei Sound X﻿



Источник: Gizchina



https://andro-news.com/news/google-nachali-otklyuchat-dostup-k-google-play-music-dlya-nekoto.html Google начали отключать доступ к Google Play Music для некоторых пользователей(в Адм. панель)