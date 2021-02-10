Huawei присоединилась к бойкоту России

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На данном этапе лишь временно

Сериал с массовым исходом IT-компаний из России продолжается. Крупные корпорации закрывают свою офисы и в числе тех, кто приостанавливают свою работу на российском рынке и компания Huawei. Изначально в марте она сократила вдвое поставку своих смартфонов в Россию, посчитав, что вести бизнес здесь в нынешней ситуации крайне рискованно.

Теперь и вовсе она намерена закрыть свой российских офис. Один из осведомленных источников сообщает о том, что компания прекратила прием заказов и готовится закрыть свой корпоративный офис в России, который занимается телекоммуникационным и сетевым оборудованием. Китайские сотрудники российского офиса и часть российских специалистов покинут территорию России, а прочих отправят в отпуск.

По факту Huawei остановила заключение новых контрактов с российскими операторами связи на поставку сетевого и серверного оборудования . В последние годы телекоммуникационные компании в России активно переходили на решения от Huawei. Сейчас на оборудование китайского гиганта приходится около 33% всех работающих в России базовых станций сотовой связи, которые также охватывают целые регионы. Уход Huawei может негативно сказаться на обслуживании и развитии существующих и будущих проектов. В частности, внедрение 5G явно затормозится.

Приостановка работы Huawei в России, прежде всего, связана с войной в Украине и теми санкциями, которые введены против страны. Китайской компании необходимо время, чтобы найти обходные пути или третьи страны, через которые можно будет наладить поставку сетевого оборудования в обход санкций, созданного с использованием американских технологий.

Ранее регулятор в США выдал экспортные лицензии, разрешающие международным компаниям поставку оборудования Huawei. Но с учетом войны в Украине и существующих санкций, лицензии могут отозвать и прекратить их выдачу. С оглядкой на плачевный опыт Huawei, чей бизнес серьезно пострадал из-за американских санкций, маловероятно, что компания захочет усугублять свое и без того сложное положение. Безусловно, есть вариант, что российские операторы связи перейдут на использование оборудования и запчастей других компаний, например, Ericsson. Но покупка решений сторонних производителей обойдется дороже и не все аналоги у них есть. Поэтому проблемы с поставкой сетевого оборудования могут нанести серьезный урон российским телекоммуникационным компаниям.

На данный момент сегмент потребительских товаров, куда входят планшеты, ноутбуки, смартфоны и прочие умные гаджеты, оставили нетронутым. Но не исключено, что и тут работу поставят на паузу, чтобы не вступать в конфликт в США и Европой.

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Источники: habr, forbes