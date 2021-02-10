Huawei присоединилась к бойкоту России
На данном этапе лишь временно
Сериал с массовым исходом IT-компаний из России продолжается. Крупные корпорации закрывают свою офисы и в числе тех, кто приостанавливают свою работу на российском рынке и компания Huawei. Изначально в марте она сократила вдвое поставку своих смартфонов в Россию, посчитав, что вести бизнес здесь в нынешней ситуации крайне рискованно.
Теперь и вовсе она намерена закрыть свой российских офис. Один из осведомленных источников сообщает о том, что компания прекратила прием заказов и готовится закрыть свой корпоративный офис в России, который занимается телекоммуникационным и сетевым оборудованием. Китайские сотрудники российского офиса и часть российских специалистов покинут территорию России, а прочих отправят в отпуск.
По факту Huawei остановила заключение новых контрактов с российскими операторами связи на поставку сетевого и серверного оборудования . В последние годы телекоммуникационные компании в России активно переходили на решения от Huawei. Сейчас на оборудование китайского гиганта приходится около 33% всех работающих в России базовых станций сотовой связи, которые также охватывают целые регионы. Уход Huawei может негативно сказаться на обслуживании и развитии существующих и будущих проектов. В частности, внедрение 5G явно затормозится.
Приостановка работы Huawei в России, прежде всего, связана с войной в Украине и теми санкциями, которые введены против страны. Китайской компании необходимо время, чтобы найти обходные пути или третьи страны, через которые можно будет наладить поставку сетевого оборудования в обход санкций, созданного с использованием американских технологий.
Ранее регулятор в США выдал экспортные лицензии, разрешающие международным компаниям поставку оборудования Huawei. Но с учетом войны в Украине и существующих санкций, лицензии могут отозвать и прекратить их выдачу. С оглядкой на плачевный опыт Huawei, чей бизнес серьезно пострадал из-за американских санкций, маловероятно, что компания захочет усугублять свое и без того сложное положение. Безусловно, есть вариант, что российские операторы связи перейдут на использование оборудования и запчастей других компаний, например, Ericsson. Но покупка решений сторонних производителей обойдется дороже и не все аналоги у них есть. Поэтому проблемы с поставкой сетевого оборудования могут нанести серьезный урон российским телекоммуникационным компаниям.
На данный момент сегмент потребительских товаров, куда входят планшеты, ноутбуки, смартфоны и прочие умные гаджеты, оставили нетронутым. Но не исключено, что и тут работу поставят на паузу, чтобы не вступать в конфликт в США и Европой.
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Про "уход" Huawei, что описан российским Forbes. Не хочу ругаться, но это белиберда. Также как "факт" отпуска инфраструктурного подразделения. Попробую привести реальные факты, подберу их произвольно:
1. Huawei отправил в отпуск на месяц, три месяца (видел и то, что уволили людей) из инфраструктуры.
Реальность. В Huawei стоит очередь из потенциальных клиентов, им невозможно отказать во встречах (например, когда это Сбер), но дать им нужный товар невозможно. Дефицит никто не отменял. Спрос на оборудование Huawei в рамках текущих контрактов вырос вдвое. Потенциальный спрос на рынке в 7-8 раз. У компании просто нет такого количества оборудования и появится ему неоткуда. Люди зашиваются в текущей работе.
Реальность. Компания живет как весь рынок, пока были скачки курса и неопределённость никто не грузил товар, плюс сломанная логистика, страховки итд. Отгрузки с локального склада шли. Новые поставки в том или ином виде будут, от них никто не отказывается.
Да компания под санкциями, но тем не менее она не будет нарываться, поставки компаниям, что попали под санкции не будут осуществляться. Это бизнес-решение, так как в рамках исключений Huawei получает от американских компаний те или иные продукты. Отказываться от них они не будут.