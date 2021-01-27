Продажа мобильного бизнеса Huawei маловероятна и США может пересмотреть свою политику по отношению к компании

429

Аналитики считают, что от продажи смартфоннного бизнеса Huawei только проиграет, а не выиграет

Вот уже несколько лет на наших глазах идет торговая война США против Китая, одной из жертв которых стала Huawei. Давление на компанию достигло своего апогея в прошлом году и ей пришлось отказаться от одного из своих ценных активов — Honor. А на днях и вовсе пришло сообщение, что Huawei может продать смартфонный бизнес или пустить с молотка премиальные серии P и Mate.

Со своей стороны, Huawei заявила о том, что это все слухи и у нее нет планов продавать смартфонный бизнес. Компания намерена и дальше проявлять «приверженность бизнесу по производству смартфонов и продолжит предлагать лучшие в мире продукты по всему миру».

Аналитики считают, что продажа смартфонного бизнеса не решит всех проблем Huawei, а только усугубит их — компания лишится одного из основных источников доходов. Продажа бизнеса возможна только как крайняя мера. На данный момент серии Mate и P — визитная карточка или «столпы» бренда, на которых зиждется имидж и преимущество компании на рынке.

Также не стоит списывать со счетов того, что риторика США по отношению к Huawei может измениться с агрессивной на компромиссную. Так, член команды Президента США Джо Байдена и кандидат на пост министра торговли Джина Раймондо в одном из интервью заявила, что они «пересмотрят политику, предварительно проконсультировавшись с представителями отрасли и союзниками, чтобы в итоге решить, как лучше будет для национальной и экономической безопасности страны». Но при этом она подчеркнула, что будут использовать все «инструменты для защиты американцев и сетей от вмешательства извне, включая Китая».

Читать также: Вышел Kirin 820E: урезанный вариант Kirin 820﻿

Этот ответ может говорить о том, что новая администрация Белого дома может быть не столько категорично настроена в отношении Huawei и шанс на потепление оставляет. Но при условии, что вновь «охота на ведьм» не станет превалировать в политике США.

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал﻿.﻿

Источники: scmp, androidauthority