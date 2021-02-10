Huawei сдает последний плацдарм

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Китай считался оплотом и крепким плацдармом для Huawei. Но и тут доля компании стремительно сдувается

2020 год был сложным, необычным и пандемия внесла свои коррективы в бизнес по производству электроники. Простой фабрик и дефицит комплектующих перевернул рынок, производителям пришлось быстро перестраиваться и искать пути решения проблем. Для Huawei прошлый год еще и был омрачен очередным раундом санкций со стороны США, которые основательно подкосили ее смартфонный бизнес.

Тем не менее, достаточно долго Huawei удавалось стоически выдерживать давление и даже быть среди лидеров. Не в последнюю очередь благодаря рынку Китая, где движимые патриотизмом пользователи начали активнее приобретать ее продукты. Это позволило Huawei стать компанией номер один у себя на родине по итогам 2020 года.

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Но долго так продолжаться не могло, Huawei постепенно схлопывается. Вслед за потерей глобального рынка пришел спад и в Китае. Аналитики Counterpoint пришли к выводу, что отныне Huawei не компания номер один на домашнем поле.

По итогам января лидером в Поднебесной стала компания Oppo, которая контролирует 21% рынка смартфонов в этой стране. На втором месте с долей 20% идет Vivo и на третьей позиции с одинаковой долей 16% оказались сразу три компании: Huawei, Apple и Xiaomi.

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Huawei достаточно быстро просела по продажам смартфонов в Китае. Еще во втором квартале прошлого года она контролировала 46% рынка Поднебесной. После этого спрос на ее устройства начал проседать. Так, уже в четвертом квартале прошлого года ее доля составляла 30%. Негативно на статистику повлияла и продажа суббренда Honor, чьи смартфоны учитывались в статистике продаж материнской компании.

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А вот Oppo активно набирает обороты. Рост продаж в январе составил 33% по сравнению с предыдущим месяцем и 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Ее успех связан с тем, что она удачно воспользовалась ситуацией с Huawei и занимает, высвободившуюся нишу. Достаточно хорошо в Китае продается серия Oppo Reno5 и бюджетники. А предстоящая линейка Oppo Find X3 посостязаться за премиальный сегмент.

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Источник: androidauthority